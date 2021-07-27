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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:35381

Сумские копы поймали наркозакладчика (видео)

Утреннее патрулирование сумских полицейских Дмитрия Зуенко и Вячеслава Захарченко началось с задержания мужчины, который, вероятно, распространял наркотики.

Подозрительного гражданина, который суетился возле кустов, а потом резко пошел в обратном направлении, инспекторы заметили на улице Надъярной.

Патрульные его остановили. Гражданин заметно нервничал, хотя и старался не показывать этого. Во время проведения поверхностной проверки 25-летний мужчина достал из кармана ключи, к которым примагнитились два свертка, обмотанные лентой. Гражданин признался, что это наркотические вещества, и что он делал «закладки».

Патрульные сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В дальнейшем полицейские обнаружили у него еще три таких свертка.

Известно, что по данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Право Наркотики
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