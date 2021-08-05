На Сумщине 67 854 пациентов уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета во время брифинга.
По ее словам, 12 августа было проведено 4401 прививку, в том числе в 7 центрах массовой вакцинации населения - 874. Из общего числа привитых: Covishield - 14696 человек, в том числе 14 656 первой дозой и 40 - второй.
Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 54 372 прививки. Из них один раз привилось 33 229 пациентов, а 21 143 пациенты - двумя дозами.
Вакциной ASTRAZENECA проведения 34 652 прививки, привито первой дозой 11 221 пациент, двумя дозами – 23 431 человек.
Вакциной CORONAVAC сделано 62 533 прививки, из них 23 230 человек уже получили вторую дозу.
Вакциной MODERNA проведено прививок первой дозой 27 555 лицам.
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