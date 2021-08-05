В Лебедине пьяный мопедист пытался откупиться от копов Пытаясь избежать наказания за нарушение правил безопасности дорожного движения, водитель мопеда предложил полицейским 10 000 гривен взятки.

На одной из улиц города Лебедин внимание полицейских привлек 46-летний водитель мопеда, который двигался без мотошлема. Проверяя документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, мужчина, желая избежать ответственности за содеянное, предложил полицейским 10 тысяч гривен. Правоохранители от денег отказались и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В отношении водителя в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.