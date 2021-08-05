В Лебедине пьяный мопедист пытался откупиться от копов

На одной из улиц города Лебедин внимание полицейских привлек 46-летний водитель мопеда, который двигался без мотошлема. Проверяя документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, мужчина, желая избежать ответственности за содеянное, предложил полицейским 10 тысяч гривен. Правоохранители от денег отказались и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
В отношении водителя в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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