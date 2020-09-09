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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах троллейбусы поменяют маршруты

В воскресенье, 15 августа, с 12:00 до 16:00 троллейбусы будут курсировать по частично измененным схемам маршрутов.

Это связано с проведением ремонтных работ газовой трубы высокого давления АО «Сумыгаз». На период проведения работ будет отключена тяговая подстанция №2 и обесточена контактная сеть на участке ул. Харьковская от остановки «ул. Даргомыжского» до спуска на Покровской пл. возле гостиницы, ул. Героев Сумщины, ул. Петропавловская, ул. 20 лет Победы, ул. Г. Кондратьева.

Троллейбус № 1: Разворотный круг депо - пр. М. Лушпы - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - Центральный рынок (остановка на ул. Луговая конечная) - пр. Шевченко - Железнодорожный вокзал - пр. М.Лушпы - разворотный круг депо;

Троллейбус №2: «Керамейя» - пр. М.Лушпы - ул. Героев Крут;

Троллейбус № 3, 4: Аэропорт - ул. Петропавловская - ул. Ильинская - ул. Роменская;

Троллейбус № 5: ул. Героев Крут - Железнодорожный вокзал - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок (остановка на ул. Луговая конечная) - ул. Горького - ул. Леваневского - Железнодорожный вокзал- ул. Героев Крут;

Троллейбус №7: Химгородок - пр. М.Лушпы - Железнодорожный вокзал - ул. Металлургов -пр. Курский – Центролит;

Троллейбус № 10А: Пансионат для ветеранов - ул. Героев Крут (через Железнодорожный вокзал).

Троллейбус № 15 № 15а: ул. Прокофьева - пр. М. Лушпы - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - Центральный рынок (остановка на ул. Луговая конечная) - пр. Шевченко - Железнодорожный вокзал - пр. М.Лушпы – Прокофьева.

Для пассажиров, которые будут ехать троллейбусами № 1, №5, № 15 и №15 А с Центрального рынке в обратном направлении указанных маршрутов, посадка будет осуществляться на остановке «ул. Луговая»;

На период отключения троллейбусы будут курсировать по указанным маршрутам без соблюдения расписаний движения;

Изменения временные и актуальные ТОЛЬКО на период проведения работ работниками АО «Сумыгаз»;

Коммунальные автобусы будут осуществлять перевозки пассажиров без изменений, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Троллейбусы
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