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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:25255

Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

Сегодня, 13 августа, завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука, который проходил в Черкассах.

Финалы проходили в живописном месте Долина роз.

Призеры чемпионата (олимпийский лук):

Личное первенство

женщины

1 - Марченко Вероника (Львовщина)

2 - Сиченикова Лидия (Черновицкая обл.)

3 - Сенюк Ольга (Львовщина)

Мужчины

1 - Гунбин Алексей (Сумы)

2 - Макаревич Сергей (Львов)

3 - Ивашко Маркин (Львов)

Командное первенство:

Женщины

1 - Львовская область-1

2 - Сумская область-1 (Ирина Хочина, Полина Родионова, Богдана Гапон)

3 - г. Киев-1

Мужчины

1 - Львовская область-1

2 - Ровенская обл.

3 - Сумская область-1 (Алексей Гунбин, Александр Малушин, Никита Шишкин)

Смешанные команды

1 - Львовская область-1

2 - Сумская область-1 (Алексей Гунбин, Ирина Хочина)

3 - Львовская область-2

Спорт Стрельба из лука
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