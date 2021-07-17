Сумские лучники отличились на чемпионате Украины

Финалы проходили в живописном месте Долина роз.
Призеры чемпионата (олимпийский лук):
Личное первенство
женщины
1 - Марченко Вероника (Львовщина)
2 - Сиченикова Лидия (Черновицкая обл.)
3 - Сенюк Ольга (Львовщина)
Мужчины
1 - Гунбин Алексей (Сумы)
2 - Макаревич Сергей (Львов)
3 - Ивашко Маркин (Львов)
Командное первенство:
Женщины
1 - Львовская область-1
2 - Сумская область-1 (Ирина Хочина, Полина Родионова, Богдана Гапон)
3 - г. Киев-1
Мужчины
1 - Львовская область-1
2 - Ровенская обл.
3 - Сумская область-1 (Алексей Гунбин, Александр Малушин, Никита Шишкин)
Смешанные команды
1 - Львовская область-1
2 - Сумская область-1 (Алексей Гунбин, Ирина Хочина)
3 - Львовская область-2
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