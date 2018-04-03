В Сумах разыскивают мужчину, который спас жизнь парню на ул. Псельская Сумчанка Наталья Викторовна Забродская опубликовала в Фейсбуке пост с благодарностями спасителю.

«В воскресенье, 8 августа, неизвестный мужчина увидел молодого парня, который лежал на тротуаре без сознания (у католического храма в районе ул. Псельская).

Мужчина не растерялся, взял телефон парня и позвонил брату и в скорую помощь. Благодаря его оперативности, собранности и доброй душе, медики спасли жизнь, которая была на пределе. У бессознательного парня при себе была барсетка с документами и деньгами, золотые украшения, дорогой новый телефон. Все вещи на месте! Мужчина оказался настоящим человеком. Парень уже понемногу оправляется от болезни, а родственники преклоняются перед поступком неравнодушного земляка-сумчанина. Он спас жизнь прекрасному молодому человеку, который сам не раз это делал. Семья хочет познакомится со спасителем. Отзовитесь! т.0508156305 НИЗКИЙ ПОКЛОН, здоровья и долгих лет жизни матери, которые воспитала такого сына. Хранит вас Господь!», - написала сумчанка.