Шлях Ультрапробігу «Сталевий гарт»» проляже Сумами

Такий захід проводиться третій рік поспіль 15–24 серпня і присвячується Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України!

Мета ультпробігу – популяризація здорового способу життя, демонстрація прикладу сили волі українців, об'єднання суспільства в сучасній боротьбі за незалежність.

Щоразу він пролягає за новим маршрутом. Цього року учасники бігтимуть до столиці України з Харкова через Охтирку, Суми, Ромни, Прилуки, Бровари.

Команда кращих ультрамарафонців країни протягом 10 днів подолає шалену відстань у півтисячі кілометрів із закликом підтримати захисників нашої незалежності та долучитися до благодійної програми організаторів заходу зі збору коштів для потреб Збройних Сил України через фонд «Повернись Живим».