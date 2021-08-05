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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:25175

Шлях Ультрапробігу «Сталевий гарт»» проляже Сумами

Шлях десятиденного всеукраїнського Ультрапробігу Єдності «Сталевий гарт» цього року проляже Сумами.

Такий захід проводиться третій рік поспіль 15–24 серпня і присвячується Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України!

Мета ультпробігу – популяризація здорового способу життя, демонстрація прикладу сили волі українців, об'єднання суспільства в сучасній боротьбі за незалежність.

Щоразу він пролягає за новим маршрутом. Цього року учасники бігтимуть до столиці України з Харкова через Охтирку, Суми, Ромни, Прилуки, Бровари.

Команда кращих ультрамарафонців країни протягом 10 днів подолає шалену відстань у півтисячі кілометрів із закликом підтримати захисників нашої незалежності та долучитися до благодійної програми організаторів заходу зі збору коштів для потреб Збройних Сил України через фонд «Повернись Живим».

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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