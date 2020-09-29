«Облил бензином и дал прикурить»: мужчину, который едва заживо не сжег свою сожительницу, отпустили под домашний арест

Вечером этого же дня, когда подозреваемый вернулся в дом, то обнаружил что входная дверь в дом закрыта изнутри на замок. На его просьбы открыть дверь, женщина не реагировала и отказывалась их открывать. Раздраженный подозреваемый пошел в сарай, где взял топор и им прорубил в двери отверстие, через которое просунул руку и открыл дверь. Зайдя в дом, мужчина продолжил словесную ссору с женщиной. Далее подозреваемый вышел из дома в сарай, взял канистру с бензином и умышленно вылил содержимое указанной канистры на верхнюю одежду женщины, пишет Ромны24.
В дальнейшем, как объясняет подозреваемый, он взял в руки зажигалку, чтобы поджечь сигарету сожительницы. И поднял огонь зажигалки к лицу потерпевшей, в результате чего одежда последней загорелась.
В результате таких действий, потерпевшей нанесены телесные повреждения в виде: термического ожога пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 75% - 80% поверхности тела.
Таким образом, мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины - неосторожное тяжкое телесное повреждение за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство следователя о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней с применением электронного средства контроля с возложением обязанностей: являться по первому требованию к следователю Роменского РОП ГУНП в Сумской области, прокурора или суда; запрещено подозреваемому покидать жилье по месту жительства без разрешения следователя, прокурора или суда; запрещено общаться с потерпевшей по уголовному производству; обязан носить электронное средство контроля.
Постановление может быть обжаловано непосредственно в Сумской апелляционный суд в течение пяти дней со дня объявления, сообщает Роменский горрайонный суд.
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