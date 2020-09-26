Сумской биатлонист стал двукратным чемпионом Украины

Среди девушек лучшей из сумчанок была Ева Мартыненко, ставшая пятой. Вслед за ней на финише была Алина Еременко, пишет biathlon.com.ua.
Гонка преследования. Юниорки
1. Юлия Городна (2+1+0+0) 32:49,05
2. Анна Скрипко (1+2+2+0) +57,6
3. Любовь Кипяченкова (2+1+2+1) +1:22,3
Гонка преследования у юниоров подарила болельщикам интересную развязку. Наш Роман Боровик, стартовав с преимуществом в 30 секунд, не справился с волнением и на первом огневом допустил 2 промаха. Соперники подобрались ближе, но Роман собрался и к четвертому рубежу создал для себя комфортный задел, что позволило ему победить в гонке, не смотря на два промаха на заключительном огневом.
Стрельба сегодня была непростой - после старта гонки поднялся ветер, поэтому спортсменам приходилось делать соответствующие поправки. Пока большая часть пелотона ошибалась на огневых, наш Дмитрий Грущак и Степан Кинаш, работая в паре, к середине дистанции смогли сократить более чем минутное отставание на старте и навязать остальным борьбу за призовые места.
Судьба медалей решалась на последнем огневом. Грущак и Кинаш пришли на заключительный рубеж одновременно, Дмитрий начал стрелять первым, работал очень быстро, но все-таки допустил один промах. Степан размеренно закрыл все мишени и вышел со стадиона первым, удержав до финиша вторую позицию. Дмитрий Грущак стал третьим.
Гонка преследования. Юниоры
1. Роман Боровик (2+1+0+2) 34:55,8
2. Степан Кинаш (0+2+1+0) +48,6
3. Дмитрий Грущак (1+1+3+1) +1:00,8
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