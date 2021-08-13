На Сумщине 54 новых случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 13 августа в Сумской области 78 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 54 человек (Глухов - 3, Глуховский район - 1, Конотоп - 8, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Липоводолинский район - 1, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 27, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 044 человек, из них за минувшие сутки - 25 (Белопольский район - 1, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 4, Ромны - 3, Сумы - 9, Тростянецкий район - 1, Шостка - 5).