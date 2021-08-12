В Сумах водитель устроил ДТП на заправке 12 августа, около 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы установили, что водитель автомобиля Renault Megane, начав движение, не убедился в отсутствии топливно-раздаточного пистолета в баке автомобиля. В результате пистолет отскочил и повредил автозаправочную колонку.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Megane админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напоминаем, что на АЗС водитель обязан принимать все меры, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего движения на своем автомобиле. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.