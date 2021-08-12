В Сумах не разминулись «Опель» и «КамАЗ»

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Сообщает патрульная полиция Сумщины.
12 августа, около 9:00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской....
11 августа, около 10.00, патрульные получили сообщение о ДТП на автодороге Н 12 "Сумы-Полтава" в городе Тростянец....
10 августа, около 20.00, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Гагарина и площади Покровской....
Около 13.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....
Происшествие произошло 10 августа, около 17 часов, на улице Первомайской в городе Бурынь....