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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34248

В Сумах не разминулись «Опель» и «КамАЗ»

На улице Героев Крут произошла авария с участием Opel Vectra и КамАЗ.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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