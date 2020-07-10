Сумские власти вторую неделю не могут начать решать проблему вони в 9-12-м микрорайонах (видео) Жители 9-12-го микрорайонов и улицы Харьковской в Сумах уже третью неделю страдают от неприятного запаха.

Ночью начинает вонять жженым пластиком или резиной, рассказывают местные жители. Утром запах рассеивается. Проводились ли исследования качества воздуха, и кто должен урегулировать экологическую проблему в сюжете АТВ.