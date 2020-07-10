Сумские власти вторую неделю не могут начать решать проблему вони в 9-12-м микрорайонах (видео)

Ночью начинает вонять жженым пластиком или резиной, рассказывают местные жители. Утром запах рассеивается. Проводились ли исследования качества воздуха, и кто должен урегулировать экологическую проблему в сюжете АТВ.
Сумчанин Владимир Ведмедев обратился в Сумскую облгосадминистрацию и Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по поводу систематического загрязнения воздуха в...
В Госпродпотребслужбе и экоинспекции не исследовалась воздуха в 12-м микрорайоне Сум, где жители жаловались на запах гари, потому что жалобы...
25 июля в 11:00 у спиртзавода в Поповке прошла мирная акция протеста против вони....
При проверке Поповского экспериментального завода инспекцией выявлено многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства....
Состояние выполнения протокольного решения от 29 июня 2020 года № 14 заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по...