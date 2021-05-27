Сумчанка ищет украденный велосипед

«Вчера около 13.00 возле магазина «Амбар» на Прокофьева украли велосипед.
Возможно кто-то что-то видел, просьба сообщить по тел.0666740666», - написала она.
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