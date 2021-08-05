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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Недригайлове на Сумщине печатают дом на 3D-принтере

В Недригайлове появится первый в Украине дом, напечатанный на 3D-принтере.

Об этом рассказал соучредитель сумской компании «Мелливора» Кирилл Гриценко. Cпециалисты этой компании разработали оборудование, пишет Суспільне.

В Недригайлове его испытывают впервые. «У нас в команде - электронщики, программисты, инженеры. Собрались командой и построили принтер», - рассказывает Гриценко.

Строительство не показывают, пока демонстрируют имитацию печати.

«Он проходит G-коды, печатает стены, заполнение. Бетон мы сегодня не месим, и бетоном он сейчас не печатает. Почему? Потому что это довольно опасно: вода качается, бетононасос работает, столб пыли от бетона - это довольно-таки опасно, мы в респираторах, перчатках», - говорит электрик, программист, строитель Александр Левковский.

Hад разработкой и изготовлением программного обеспечения для блоков, которые связаны с узлами замешивания и подачи бетона, занимался инженер и программист Максим Машинцов.

«Мы готовились к выезду месяц. Когда приехали, до недели настраивали аппаратуру, проводили тесты. Затем начали делать первые тестовые фигуры. После фигур у нас пошел фундамент, цоколь. Далее мы заливали цоколь заполнением и начали уже печатать стены. Во время этого процесса проводили очень много работ по наладке, поэтому это немного затягивало процесс. это - первые полевые испытания», - пояснил он.

Привезли оборудование по приглашению Недригайловского поселкового головы Константина Волкова.

«Владельцы компании «Мелливора» - это мои давние друзья. У них не было выбора, как согласиться. Мы им помогаем всем, чем можем: предоставили электричество, помогаем с водой, с питанием. Это для громады бесплатно. Останется нам и потом уже сами будем решать, как использовать этот дом дальше», - говорит Волков.

По словам технического директора проекта Сергея Ридченко, такие конструкции дешевле здания из кирпича или пеноблоков. За неделю можно возвести одноэтажный объект площадью 100-200 квадратных метров. Также он имеют хорошую теплоизоляцию и высокую прочность. По мнению исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, это дает громаде преимущество: экономию денег и возможность привлекать инвесторов.

«Приходят доноры. Второй момент - для центральной власти. Она тоже начинает вкладывать сюда деньги. Для жителей - улучшение качества услуг», - отметил он.

Достроить объект в Недригайлове планируют за несколько недель. Это должно быть одноэтажный дом площадью 48 квадратных метров.

Общество
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