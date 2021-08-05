Сумской райсовет выделил 1,6 млн грн на ремонт мемориала «Лебединая песня»

Одним из главных вопросов повестки дня было «Внесение изменений в решение Сумского районного совета «О районном бюджете Сумского района на 2021 год». Учитывая многочисленные обращения жителей Лебединщины, в бюджет Лебединской громады было выделено 1 млн 650 тыс. грн для проведения капитального ремонта Мемориала Славы «Лебединая песня».
Мемориал представляет собой оригинальную архитектурно-пластическую композицию, органично включенную в ландшафт массива Лесопарк. Его идейно-художественным центром является отлитая из бронзы скульптура лебедя в полете, который поддерживает правым крылом раненого воина-юношу (высота - 8,9 м). Так выражено идею народной скорби и вечной памяти народа о своих героях. Вокруг кургана на бетонных опорах вмонтированы 22 гранитные доски (по количеству сельских советов района), на которых высечены названия сельсоветов и количество погибших односельчан (всего 6616 человек).