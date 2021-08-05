Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:38514

Сумской райсовет выделил 1,6 млн грн на ремонт мемориала «Лебединая песня»

Сегодня, 12 августа, состоялась десятая сессия Сумского районного совета восьмого созыва.

Одним из главных вопросов повестки дня было «Внесение изменений в решение Сумского районного совета «О районном бюджете Сумского района на 2021 год». Учитывая многочисленные обращения жителей Лебединщины, в бюджет Лебединской громады было выделено 1 млн 650 тыс. грн для проведения капитального ремонта Мемориала Славы «Лебединая песня».

Мемориал представляет собой оригинальную архитектурно-пластическую композицию, органично включенную в ландшафт массива Лесопарк. Его идейно-художественным центром является отлитая из бронзы скульптура лебедя в полете, который поддерживает правым крылом раненого воина-юношу (высота - 8,9 м). Так выражено идею народной скорби и вечной памяти народа о своих героях. Вокруг кургана на бетонных опорах вмонтированы 22 гранитные доски (по количеству сельских советов района), на которых высечены названия сельсоветов и количество погибших односельчан (всего 6616 человек).

Общество Лебединая песня
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Еще 34 жителя Сумщины подхватили коронавирус
Сегодня 08:29
В Недригайлове на Сумщине печатают дом на 3D-принтере
Сегодня 20:46
Сумской райсовет выделил 1,6 млн грн на ремонт мемориала «Лебединая песня»
Сегодня 20:38
В Сумах на остановке женщине стало плохо: присесть негде уже второй месяц
Сегодня 20:24
Вместо ресторана «Кристалл» в Сумах будет супермаркет «АТБ»
Сегодня 18:17
Директор сумского завода, на который нагрянули с обыском с Донетчины, считает, что это происки конкурентов
Сегодня 18:14
Сумской теннисист выиграл турнир в Ивано-Франковске
Сегодня 17:52
На Сумщине в психбольнице задолженность по зарплате перевалила за 6 млн грн
Сегодня 16:40
Сумские патрульные обнаружили у наркомана мобильный телефон в розыске
Сегодня 16:14
На Сумщине уволены руководители трех предприятий за наращивание долгов по зарплате
Сегодня 15:50
На Сумщині віддають в оренду пам’ятку архітектури національного значення в заповіднику
Сегодня 15:42
Полицейские Сумщины разыскивают мошенниц, которые поменяли 36 тыс. грн на бумажки
Сегодня 14:50
view counter

Статьи

Преимущества корма Феликс для домашних кошек
Вчера 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
Вчера 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
13.40; 20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 13.00; 17.10; 18.40
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.20; 20.30; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.