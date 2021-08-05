Сумской райсовет выделил 1,6 млн грн на ремонт мемориала «Лебединая песня» Сегодня, 12 августа, состоялась десятая сессия Сумского районного совета восьмого созыва.

Одним из главных вопросов повестки дня было «Внесение изменений в решение Сумского районного совета «О районном бюджете Сумского района на 2021 год». Учитывая многочисленные обращения жителей Лебединщины, в бюджет Лебединской громады было выделено 1 млн 650 тыс. грн для проведения капитального ремонта Мемориала Славы «Лебединая песня».

Мемориал представляет собой оригинальную архитектурно-пластическую композицию, органично включенную в ландшафт массива Лесопарк. Его идейно-художественным центром является отлитая из бронзы скульптура лебедя в полете, который поддерживает правым крылом раненого воина-юношу (высота - 8,9 м). Так выражено идею народной скорби и вечной памяти народа о своих героях. Вокруг кургана на бетонных опорах вмонтированы 22 гранитные доски (по количеству сельских советов района), на которых высечены названия сельсоветов и количество погибших односельчан (всего 6616 человек).