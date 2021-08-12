Сумские патрульные обнаружили у наркомана мобильный телефон в розыске Около 2 часов ночи на проспекте Курском патрульные во дворовой территории обнаружили подозрительного мужчину.

Во время общения с ним патрульные заметили, что гражданин заметно нервничает. Проверив его личность по имеющимся полицейскими базами данных, инспекторы установили, что 35-летний сумчанин имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. Патрульные провели ему поверхностную проверку и обнаружили зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Также у него было устройство, вероятно, для его применения. В дальнейшем стражи порядка установили, что мобильный телефон, который мужчина имел с собой, находится в розыске.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.