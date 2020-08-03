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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40219

На Сумщине в психбольнице задолженность по зарплате перевалила за 6 млн грн

Долги по выплате заработной платы в сумме 6,1 млн грн насчитываются в областной клинической специализированной больнице.

Они возникли в результате присоединения в состав больницы подразделений из Сум и Ахтырки. На сегодня применяются меры по оптимизации расходов учреждения, в том числе путем корректировки штатного расписания, коечного фонда, поиска внутренних резервов для погашения задолженности по выплате заработной платы. Неоднократно Сумской облгосадминистрацией поднимался вопрос на уровне правительства по пересмотру подходов к контрактирования учреждений здравоохранения психиатрического направления, сообщили во время заседания Межведомственной рабочей группы под председательством Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины Алексея Любченко по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы.

Экономика Задолженность по зарплате
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