На Сумщине в психбольнице задолженность по зарплате перевалила за 6 млн грн

Они возникли в результате присоединения в состав больницы подразделений из Сум и Ахтырки. На сегодня применяются меры по оптимизации расходов учреждения, в том числе путем корректировки штатного расписания, коечного фонда, поиска внутренних резервов для погашения задолженности по выплате заработной платы. Неоднократно Сумской облгосадминистрацией поднимался вопрос на уровне правительства по пересмотру подходов к контрактирования учреждений здравоохранения психиатрического направления, сообщили во время заседания Межведомственной рабочей группы под председательством Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины Алексея Любченко по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы.
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