На Сумщине уволены руководители трех предприятий за наращивание долгов по зарплате

По словам Дмитрия Живицкого, с руководителями трех предприятий расторгнуты трудовые договоры в связи с допущением / наращиванием задолженности по заработной плате: (Центральная районная аптека № 4 Ахтырского района, ООО «Кинотеатр «Дружба», Кролевецкое учебно-производственное предприятие украинского общества слепых. По трем другим руководителям представлены предложения о расторжении контрактов (ООО «Сумы-Фарм», ДП ГАК «Хлеб Украины» Роменский комбинат хлебопродуктов», Областная клиническая специализированная больница). Открыто 18 уголовных производств в отношении руководителей предприятий-должников в соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, к владельцам предприятий, контролирующими и правоохранительными органами направлено 38 обращений о принятии мер воздействия к нарушителям трудового законодательства. Предупреждены о персональной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы всех руководителей предприятий-должников.
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