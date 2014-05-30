На Сумщині віддають в оренду пам’ятку архітектури національного значення в заповіднику Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях запрошує до участі в онлайн-аукціоні з оренди нежитлових приміщень частини адмінбудівлі «Банк М.А. Терещенка», що знаходяться на балансі Національного заповідника «Глухів»

Актив перебуває у задовільному технічному стані, забезпечений електропостачанням потужністю 8,5 кВт, водопостачанням, опаленням, каналізацією та вентиляцією. Наявний лічильник на тепло. «Ця пропозиція – справжня знахідка, оскільки об’єкт має вигідні умови, перспективне розташування та високий рівень відвідування», – зазначають організатори аукціону. Стартова ціна – 902,5 грн. Дата аукціону – 26 серпня 2021 року. Строк оренди – 5 років. Площа – 38,8 м². Локація – Сумська обл., місто Глухів, вулиця Шевченко 10.