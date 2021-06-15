Полицейские поймали мужчину, который ограбил сумчанку

С заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница Сум. Она рассказала, что, идя на работу, к ней сзади подбежал неизвестный мужчина и выхватил из сумки кошелек, в котором были деньги и банковские карты.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний сумчанин, который и ранее имел проблемы с законом.
Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли награбленное.
Сейчас следователи уже сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злонамеренную грозит до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Сумской области прокуратура в апелляции отстояла справедливое наказание для насильника, который также причастен к ряду других преступлений...
Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который причастен к ряду краж и грабежей на территории города....
Работники сектора реагирования патрульной полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении ограбления....
Знакомство с прохожим закончилось для жительницы областного центра ограблением....
Экипаж патрульных получил сообщение о краже вещей из автомобиля на улице Прокофьева....