Полицейские поймали мужчину, который ограбил сумчанку Воспользовавшись случаем, злоумышленник выхватил из открытой сумки 26-летней женщины кошелек и убежал.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница Сум. Она рассказала, что, идя на работу, к ней сзади подбежал неизвестный мужчина и выхватил из сумки кошелек, в котором были деньги и банковские карты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний сумчанин, который и ранее имел проблемы с законом.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли награбленное.

Сейчас следователи уже сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злонамеренную грозит до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.