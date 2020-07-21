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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:12955

Бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины возглавила телеканал

Новым директором телеканала СТС стала Любовь Карпенко.

Об этом она написала в Фейсбуке.

«Let's go! СТС ждет перевоплощение - телеканал масштабируется!

Друзья, со вчерашнего дня занимаю должность директора телеканала СТС. Продюсером нашего медиаресурса стала прогрессивная директор программ Татьяна Корниенко.

На всех нас ждет переформатирование телеканала, увеличение новостного контента, появление дискуссионных форматов и выпуск новых общественно-политических и молодежных программ.

Приглашаем к сотрудничеству политиков, общественных деятелей, представителей бизнеса. Также будем рады видеть в команде СТС заслуженных, талантливых и креативных тележурналистов Сумщины! Мы масштабируемся!», - написала она.

Напомним: в 2010-2013 годах она была пресс-секретарем главы Сумской ОГА  Юрия Чмыря. В 2020 году возгалвляла департамент культуры и туризма Сумской ОГА. После этого работала в команде нардепа Игоря Молотка.

Общество Любовь Карпенко СТС
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