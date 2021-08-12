В Сумах ДТП с пострадавшим Сообщение о ДТП с травмированными, которая состоялась на улице Ахтырской, патрульные получили вчера - 11 августа, около 17 часов 30 минут.

На месте дорожного проишествия инспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Vito допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. В результате ДТП 54-летнего пешехода госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.