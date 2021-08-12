В Сумах ДТП с пострадавшим

На месте дорожного проишествия инспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Vito допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. В результате ДТП 54-летнего пешехода госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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