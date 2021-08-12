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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:02525

В Сумах ДТП с пострадавшим

Сообщение о ДТП с травмированными, которая состоялась на улице Ахтырской, патрульные получили вчера - 11 августа, около 17 часов 30 минут.

На месте дорожного проишествия инспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Vito допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, вне пешеходного перехода. В результате ДТП 54-летнего пешехода госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Наезд на пешехода
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