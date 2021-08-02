Прокуратура Сум отстояла 9 лет за решеткой насильнику

По принципиальной позиции Окружной прокуратуры города Сумы решению Сумского апелляционного суда оставлено без изменений приговор суда первой инстанции, которым 27-летнего обвиняемого признан виновным в ряде преступлений, в том числе изнасиловании, и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Напоминаем, что 18 августа 2019 в м. Суми неподалеку от дома. №10 по пр-ту М. Лушпы обвиняемый ночью нанес удар в голову 24-летней девушке, закрыл рот и повалил на землю. Нападающий забрал смартфон девушки, после чего изнасиловал ее. Сотрудники полиции через считанные часы установили личность злоумышленника и задержали его.
Как выяснилось, задержанный уроженец. Лисичанск Луганской области, до этого уже был три раза судим за грабежи и кражи. Более того, кроме вышеупомянутого он в декабре 2018 ограбил женщину - сорвал с шеи золотую цепочку и забрал мобильный телефон. А уже в апреле 2020 пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Однако, услышав посторонние звуки в подъезде, скрылся с места происшествия. Вместе с тем в июне этого же года на территории базы отдыха обвиняемый похитил оставленный без присмотра смартфон.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 152 (изнасилование), ч. 3 ст. 15 / ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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