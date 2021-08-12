Еще 34 жителя Сумщины подхватили коронавирус По состоянию на 12 августа в Сумской области 78 756 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 34 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 2, Ахтырка - 5, Середина-Будский район - 1, Сумы - 11, Тростянецкий район - 3, Шостка - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 019 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Конотоп - 8, Лебедин - 1, Сумы - 1, Тростянецкий район - 13).