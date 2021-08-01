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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пьяный водитель еле сумел остановиться (видео)

Так останавливался, что даже выехал на тротуар: в Сумах патрульные обнаружили нетрезвого водителя.

Утром на перекрестке улиц Харьковской и Гагарина внимание патрульных привлек автомобиль ВАЗ-21063. Водитель подозрительно маневрировал на дороге, поэтому инспекторы решили остановить его и проверить, все ли с ним в порядке. По требованию стражей порядка об остановке водитель сначала замедлил свое движение, а затем резко выехал на тротуар.

Инспекторы мгновенно выбежали к машине. За рулем они обнаружили 43-летнего мужчину. Никаких сомнений - он был с признаками алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель согласился на месте остановки. Результат освидетельствования зафиксировал 1,12 промилле алкоголя. Также патрульные выяснили, что права управления транспортными средствами он не имел.

На мужчину инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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