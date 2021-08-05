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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39539

В Сумах очередная авария возле фонтана «Садко» (видео)

10 августа, около 20.00, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Гагарина и площади Покровской.

Выяснилось, что женщина, управляя автомобилем ЗАЗ-Daewoo, проехав перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем Toyota Corolla, водитель которого двигался прямо на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Никто не пострадал.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водительницу ЗАЗ-Daewoo админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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