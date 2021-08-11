В Сумах на Белопольском столкнулись Тойота и Равон Около 13.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе.

Выяснилось, что водитель автомобиля Ravon R2, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, столкнулся с транспортным средством Toyota RAV4. Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на руководителя автомобиля Ravon R2 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.