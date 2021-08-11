В Сумах на Белопольском столкнулись Тойота и Равон

Выяснилось, что водитель автомобиля Ravon R2, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, столкнулся с транспортным средством Toyota RAV4. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руководителя автомобиля Ravon R2 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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