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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01257

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В Чернигове продолжаются старты чемпионата Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок.

Во второй соревновательный день спортсмены разыгрывают медали в спринте, пишет biathlon.com.ua.

У юниорок в призах сумчанок не было. Лучшей из наших стала Полина Пуцко – 8-е место. Вслед за ней на финише была Ева Мартыненко. А сильнейшей стала Кристина Дмитренко, которая с наступлением сентября перейдет уже во взрослую категорию. Пока же на юниорском уровне черниговская спортсменка, допустив на двух рубежах по одному промаху, на финише на десять секунд опередила Александру Меркушину, которая также два раза заходила на круг штрафа.

На один промах больше при высокой скорости на дистанции – у Дарьи Сидоровой, которая сумела завоевать бронзу.

К старту спринта у юниоров ветровые условия на стрельбище заметно ухудшились, вследствие чего спортсмены огорчили большим количеством штрафных кругов после огневых рубежей. Но и в сложных погодных условиях нашлись те, кто сумел к ним приспособиться.

Наш Роман Боровик выиграл спринт с огромным, как для этой дистанции преимуществом – 31 секунда, при том, что и стрелял он менее точно, чем ближайший конкурент, тоже представитель Сумщины Владислав Чихарь – два промаха против одного. Третье место довольно неожиданно покорилось представителю Волыни Михаилу Хмилю, который уже не раз приятно удивлял скоростью на дистанции, но был нестабилен в стрельбе.

Сегодня в Чернигове пройдут гонки преследования.

Спорт Летний биатлон
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