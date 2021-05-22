В Сумах состоялся чемпионат города по баскетболу 3х3

По результатам соревнований, победителями и призерами в категории «юноши до 16 лет» стали: команда Knysh (Даниил Кныш, Дмитрий Любич, Егор Глущенко, Алексей Пак), Why not (Валентин Жуков, Егор Щербаков, Евгений Михалев, Максим Тютькина), Greak Freak (Иван Гриценко, Марк Осузовский, Дмитрий Краснопольский, Егор Шевелев).
В категории «девушки до 16 лет» победу одержала «КДЮСШ № 1» (Кристина Цыркина, Карина Сиренко, Марина Слабко), второе место у «Энергии» (Марина Рогова, Леся Костюк, Мария Светличная), третье – у «Молний-2» (Валерия Кудрявцева, Анастасия Мельник, Милена Отич).
Среди женщин призерами стали: «СумГПУ» (Виктория Колесник, Карина Сиренко, Анастасия Вербицкая, София Железняк), «Молния» (Алина Чернова, Александра Светличная, Анастасия Мельник, Виктория Чернова), «Медколледж» (Алина Поддубная, Мария Белявская, Алина Сагайдак, Анна Артеменко).
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