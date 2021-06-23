АФФК «Сумы» пополнился новичком

21-летний хавбек проведет в составе нашей команды следующий сезон Экстра-лиги. Он ал интервью клубной пресс-службе:
- Эдуард, приветствуем в составе сумской команды. Расскажи нашим болельщикам немного о своей карьере.
- Спасибо. До переезда в Сумы я все время находился в системе «Продэксима». Сначала два года провел в дубле, а затем стал игроком первой команды.
- Как возник вариант с Сумами, долго думал над предложением?
- После завершения прошлого сезона у меня закончился контракт с «Продэксимом», и возник вариант с «Сумами». Мы созвонились с президентом клуба Игорем Черненко, пообщались, и вопрос решился буквально за несколько дней.
- Ты работаешь с командой с самого начала сборов, а это уже больше месяца. Какие впечатления от нового клуба?
- Только положительные. Вижу, что все работают и отдаются делу, прилагая максимум усилий.
- Был ли уже разговор с главным тренером Ярославом Песоцким, вы обсуждали позицию, где он тебя видит в «Сумах»?
- Ярослав Сергеевич общается всегда со всеми, чтобы каждый был максимально полезным команде. Посмотрим, какие будут четверки, и от этого будем отталкиваться. Лично мне удобно играть слева вторым номером, или последнего, первым номером.
На Буковине завершился чемпионат Госпогранслужбы по футзалу. Команда Сумского пограничного отряда в 5-й раз стала чемпионом....
Известный сумской специалист Владимир Гладов вошел в тренерский штаб АФФК «Сумы»....
Состоялась жеребьевка календаря нового сезона Экстра-лиги....
Сумской футзальный клуб с 5 июля начали подготовку к новому сезону Экстра-лиги....
Сегодня, 23 июня, прошел третий матч бронзовой серии чемпионата Беларуси по футзалу....