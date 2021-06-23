АФФК «Сумы» пополнился новичком Состав АФФК «Сумы» пополнил универсал Эдуард Волков, известный по выступлениям за чемпиона Украины, херсонский «Продексим».

21-летний хавбек проведет в составе нашей команды следующий сезон Экстра-лиги. Он ал интервью клубной пресс-службе:

- Эдуард, приветствуем в составе сумской команды. Расскажи нашим болельщикам немного о своей карьере.

- Спасибо. До переезда в Сумы я все время находился в системе «Продэксима». Сначала два года провел в дубле, а затем стал игроком первой команды.

- Как возник вариант с Сумами, долго думал над предложением?

- После завершения прошлого сезона у меня закончился контракт с «Продэксимом», и возник вариант с «Сумами». Мы созвонились с президентом клуба Игорем Черненко, пообщались, и вопрос решился буквально за несколько дней.

- Ты работаешь с командой с самого начала сборов, а это уже больше месяца. Какие впечатления от нового клуба?

- Только положительные. Вижу, что все работают и отдаются делу, прилагая максимум усилий.

- Был ли уже разговор с главным тренером Ярославом Песоцким, вы обсуждали позицию, где он тебя видит в «Сумах»?

- Ярослав Сергеевич общается всегда со всеми, чтобы каждый был максимально полезным команде. Посмотрим, какие будут четверки, и от этого будем отталкиваться. Лично мне удобно играть слева вторым номером, или последнего, первым номером.