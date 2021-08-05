На Сумщине у 10 человек обнаружили штамм COVID-19 «Дельта» В Сумской области штамм возбудителя COVID-19 «Дельта» обнаружили у десяти человек.

Результаты исследований получили 11 августа. Об этом рассказала заместитель директора Сумского областного центра по контролю и профилактике болезней Галина Зайцева, пишет Суспільне.

«Вспышки нет. Заболевание было подтверждено среди жителей города Сумы, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского районов и Глуховщины», - сказала она.

По ее словам, некоторые из них прибыл из-за границы. Преимущественно - из России. Два человека заразились штаммом «Дельта плюс», что связано с пребыванием в Грузии.