На Сумщине у 10 человек обнаружили штамм COVID-19 «Дельта»

Результаты исследований получили 11 августа. Об этом рассказала заместитель директора Сумского областного центра по контролю и профилактике болезней Галина Зайцева, пишет Суспільне.
«Вспышки нет. Заболевание было подтверждено среди жителей города Сумы, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского районов и Глуховщины», - сказала она.
По ее словам, некоторые из них прибыл из-за границы. Преимущественно - из России. Два человека заразились штаммом «Дельта плюс», что связано с пребыванием в Грузии.
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