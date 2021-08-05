У губернатора Сумщины будет зам из Луганска? Кабмин согласовал новое назначение на должность заместителя главы Сумской облгосадминистрации.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. По его информации, Кабмин согласовал назначение заместителем главы Сумской ОГА Олега Клименчукова.

На сегодня Олег Клименчуков возглавляет Сватовскую районную администрацию Луганской области (с апреля 2021 года), до этого был главой Кременской РГА той же области (с 2020 года). Ранее работал директором Луганской ШВСМ.

Справка

Олег Клименчуков родился 22 января 1981 года в Луганске. Имеет три высших образования. Окончил Луганский национальный аграрный университет («Технология хранения, консервирования и переработки мяса», инженер-технолог(; Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» («Спорт», магистр олимпийского и профессионального спорта, тренер по избранному виду спорта, преподаватель); Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля («Публичное управление и администрирование», магистр).

Женат, имеет сына и дочь.

Согласно декларации за 2020 года, имеет квартиру в Луганске, пользовался квартирой в Северодонецке. Жена пользуется недостроенной квартирой в Киеве. Чиновник имеет Ford Focus 2015 г.в., жена – БОГДАН DF-25 2010 г.в. Является конечным бенефициаром ЧП «Видиа». Жена держит 8 тыс. долларов в банке. За 2020 год заработал 439 тыс. грн в ШВСМ и Кременской ОГА. Жена – 150 тыс. грн от предпринимательской деятельности, а также соцпомощи