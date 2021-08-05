Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55528

У губернатора Сумщины будет зам из Луганска?

Кабмин согласовал новое назначение на должность заместителя главы Сумской облгосадминистрации.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. По его информации, Кабмин согласовал назначение заместителем главы Сумской ОГА Олега Клименчукова.

На сегодня Олег Клименчуков возглавляет Сватовскую районную администрацию Луганской области (с апреля 2021 года), до этого был главой Кременской РГА той же области (с 2020 года). Ранее работал директором Луганской ШВСМ.

Справка

Олег Клименчуков родился 22 января 1981 года в Луганске. Имеет три высших образования. Окончил Луганский национальный аграрный университет («Технология хранения, консервирования и переработки мяса», инженер-технолог(; Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» («Спорт», магистр олимпийского и профессионального спорта, тренер по избранному виду спорта, преподаватель); Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля («Публичное управление и администрирование», магистр).

Женат, имеет сына и дочь.

Согласно декларации за 2020 года, имеет квартиру в Луганске, пользовался квартирой в Северодонецке. Жена пользуется недостроенной квартирой в Киеве. Чиновник имеет Ford Focus 2015 г.в., жена – БОГДАН DF-25 2010 г.в. Является конечным бенефициаром ЧП «Видиа». Жена держит 8 тыс. долларов в банке. За 2020 год заработал 439 тыс. грн в ШВСМ и Кременской ОГА. Жена – 150 тыс. грн от предпринимательской деятельности, а также соцпомощи

Политика Замглавы ОГА Олег Клименчуков
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Потребители активно переходят на тариф «Твой газ Равномерный платеж»
Сегодня 10:25
На Сумщине еще 18 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:15
На Сумщине у 10 человек обнаружили штамм COVID-19 «Дельта»
Сегодня 19:06
У губернатора Сумщины будет зам из Луганска?
Сегодня 17:55
Сумчанка потеряла правнука
Сегодня 17:19
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание на мусорной свалке
Сегодня 17:14
Мэр Сум обратился к горожанам по эпидситуации и вакцинации от COVID-19
Сегодня 16:56
На Сумщине дали 5 лет за разбойное нападение
Сегодня 16:08
Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции
Сегодня 16:00
В Сумах фирма-субподрядчик восстанавливает поврежденную пластиковую разметку
Сегодня 15:20
Кабмин заявил о снижении тарифа на электроэнергию
Сегодня 14:50
Что решали на сессии сумские депутаты?
Сегодня 14:38
view counter

Статьи

Преимущества корма Феликс для домашних кошек
Сегодня 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
Сегодня 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.00; 20.45
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 15.00; 19.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.