Сумчанка потеряла правнука

На месте происшествия, возле одной из многоэтажек на улице Харьковской, 82-летняя бабушка рассказала патрульным, что ее правнук играл на детской площадке под окном квартиры. Время от времени она поглядывала на него, и вдруг мальчик исчез. Во дворе женщина его не нашла, поэтому обратилась за помощью к соседке, которая и позвонила на линию 102.
Получив приметы 4-летнего мальчика, патрульные немедленно начали его поиски. Инспекторы тщательно осматривали придомовую территорию, игровые площадки детского сада и учебного заведения, расположенных рядом. Ребенка нигде не было. В какой-то момент патрульный Александр Моисеенко решил проверить строительную площадку, где ребята обычно и любят играть. Инспектор не ошибся. В зарослях раздавался детский гомон. Пропавший мальчик был среди других детей. Как оказалось, он решил пойти поиграть со старшими товарищами.
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