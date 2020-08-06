Сумчанка потеряла правнука «Соседка просила позвонить в полицию и сообщить о пропаже своего правнука» - такое сообщение получили вчера сумские патрульные.

На месте происшествия, возле одной из многоэтажек на улице Харьковской, 82-летняя бабушка рассказала патрульным, что ее правнук играл на детской площадке под окном квартиры. Время от времени она поглядывала на него, и вдруг мальчик исчез. Во дворе женщина его не нашла, поэтому обратилась за помощью к соседке, которая и позвонила на линию 102.

Получив приметы 4-летнего мальчика, патрульные немедленно начали его поиски. Инспекторы тщательно осматривали придомовую территорию, игровые площадки детского сада и учебного заведения, расположенных рядом. Ребенка нигде не было. В какой-то момент патрульный Александр Моисеенко решил проверить строительную площадку, где ребята обычно и любят играть. Инспектор не ошибся. В зарослях раздавался детский гомон. Пропавший мальчик был среди других детей. Как оказалось, он решил пойти поиграть со старшими товарищами.