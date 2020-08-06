Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:19520

Сумчанка потеряла правнука

«Соседка просила позвонить в полицию и сообщить о пропаже своего правнука» - такое сообщение получили вчера сумские патрульные.

На месте происшествия, возле одной из многоэтажек на улице Харьковской, 82-летняя бабушка рассказала патрульным, что ее правнук играл на детской площадке под окном квартиры. Время от времени она поглядывала на него, и вдруг мальчик исчез. Во дворе женщина его не нашла, поэтому обратилась за помощью к соседке, которая и позвонила на линию 102.

Получив приметы 4-летнего мальчика, патрульные немедленно начали его поиски. Инспекторы тщательно осматривали придомовую территорию, игровые площадки детского сада и учебного заведения, расположенных рядом. Ребенка нигде не было. В какой-то момент патрульный Александр Моисеенко решил проверить строительную площадку, где ребята обычно и любят играть. Инспектор не ошибся. В зарослях раздавался детский гомон. Пропавший мальчик был среди других детей. Как оказалось, он решил пойти поиграть со старшими товарищами.

Общество Пропал ребенок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего
06.08.2021 17:48

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего

5 августа, 15-летний житель Шостки Даниил Шутурминский ушел из дома и обратно не вернулся....

В Шостке полицейские нашли пропавшего студента
08.07.2021 14:43

В Шостке полицейские нашли пропавшего студента

Совместными действиями сотрудников ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции удалось быстро установить местонахождение 16-летнего студента, который неделю не выходил...

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске
22.06.2021 15:54

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ювенальной превенции Сумского районного управления полиции удалось разыскать не только вести пропавшую девушку и...

В Сумах нашли маму потерявшейся девочки
16.06.2021 11:57

В Сумах нашли маму потерявшейся девочки

«Девочка, вероятно, потерялась», - с таким сообщением на линию 102 обратилась сумчанка....

В Сумах пропала 13-летняя девушка
06.08.2020 10:04

В Сумах пропала 13-летняя девушка

4 августа около 17:00 часов 13-летняя Валерия Бойко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась....

Новости

Потребители активно переходят на тариф «Твой газ Равномерный платеж»
Сегодня 10:25
На Сумщине еще 18 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:15
На Сумщине у 10 человек обнаружили штамм COVID-19 «Дельта»
Сегодня 19:06
У губернатора Сумщины будет зам из Луганска?
Сегодня 17:55
Сумчанка потеряла правнука
Сегодня 17:19
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание на мусорной свалке
Сегодня 17:14
Мэр Сум обратился к горожанам по эпидситуации и вакцинации от COVID-19
Сегодня 16:56
На Сумщине дали 5 лет за разбойное нападение
Сегодня 16:08
Сумские спасатели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции
Сегодня 16:00
В Сумах фирма-субподрядчик восстанавливает поврежденную пластиковую разметку
Сегодня 15:20
Кабмин заявил о снижении тарифа на электроэнергию
Сегодня 14:50
Что решали на сессии сумские депутаты?
Сегодня 14:38
view counter

Статьи

Преимущества корма Феликс для домашних кошек
Сегодня 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
Сегодня 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.00; 20.45
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 15.00; 19.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.