У Сумах готуються до Дня Державного Прапора та ювілейного Дня Незалежності України

Детальніше про насичену й цьогоріч розширену програму урочистих заходів з нагоди святкування цих державних свят розповіли під час брифінгу заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА та директор КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Ігор ГАННЕНКО.

Заступник міського голови зауважив, що всі структурні підрозділи міської ради та комунальні підприємства готуються ретельно та з усією відповідальністю.

«У минулому році через карантинні обмеження більшість традиційних заходів з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України були скасовані або проводились не так, як зазвичай. У 2021 році, за умови «зеленої» зони, ми підійшли до цього масштабніше – провели не тільки внутрішні наради, а й спільні наради з обласною державною адміністрацією. За основу, звісно, взяли єдину цифрову мапу подій, створену Міністерством культури та інформаційної політики України спільно з глобальною поштовою-логістичною групою компаній Meest. Тож радо запрошуємо усіх долучитися до святкування! Контролюватимуть безпеку, самопочуття та дотримання маскового режиму й соціальної дистанції правоохоронці та медики. Втім, ми все одно віримо у свідомість наших мешканців, більшість з яких вже, до речі, пройшли вакцинацію», – підкреслив посадовець.

Так, 23 серпня, о 8:20, на майдані Незалежності стартує традиційний збір учасників Всеукраїнського флешмобу до Дня Державного Прапора України. Як повідомила начальник відділу культури Наталія Цибульська, колона рушить до фонтана «Садко» на чолі з оркестром 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського, і вже о 9:00 місто над Пслом разом з населеними пунктами всієї країни здійме синьо-жовтий стяг на знак єдності та уособлення найвищих людських цінностей – свободи, незалежності й рівноправ’я. Супроводжуватимуть захід виступи творчих вокальних та хореографічних колективів.

Уже ранком вівторка, 24 серпня, в День Незалежності України у Сумах вшановуватимуть покладанням квітів тих, хто загинув в боротьбі за вільну й суверенну державу – бійців АТО/ООС.

Урочиста частина того дня проходитиме в сквері ім. Тараса Шевченка з 10:00, де окрім вітальних виступів керівників міста та області, нагородження кращих представників Сумщини, на присутніх очікуватиме видовищний концерт колективів Палацу культури «Хімік» та окремих виконавців, й тематична фотозона, додала Наталія Цибульська. У мікрорайонах міста, за її словами, теж будуть організовані локальні тематичні родинні свята, а на вул. Кооперативна, 17 презентують новий артпростір «Єврейське подвір’я».

Окрасою Дня Незалежності України в Сумах стане «Парад вишиванок», наголосив директор КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Ігор Ганненко. Охочих взяти участь у масовій ході в національному вбранні чекатимуть за адресою: вул. Соборна, 27 о 18:30.

Головним критерієм, як і раніше, залишається наявність вишиванки, ті ж, хто такої поки що немає, – можуть узяти з собою синьо-жовтий прапор, а всі без винятку – гарний настрій. Маршрут ходи цього разу буде дещо змінений: учасники пройдуть вул. Соборна, вул. Героїв Сумщини до МЦ «Романтика», біля якого з 17:00 проходитиме «Sumy Rock Fest».

Фестиваль, організований за підтримки міського центру дозвілля молоді, Агенції промоції «Суми», відділу у справах молоді та спорту, та безпосередньо грантової підтримки Британської ради (the British Council) символічно об’єднає всю Україну, позаяк збере чималу кількість самобутніх українських музичних гуртів. Хедлайнером заходу стане гурт «Фіолет», який вийде на сцену о 22:00. Концерт триватиме до 23:00.