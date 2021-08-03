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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:50242

Кабмин заявил о снижении тарифа на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для населения снизят с 1 октября, но коснется это не всех.

Тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн/кВт.

Сейчас соответствующий тариф составляет 1,68 грн/кВт, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "В то же время для тех украинских семей, которые потребляют больше 250 кВт-час в месяц, тарифы останутся без изменений", – подчеркнул глава правительства. Шмыгаль подчеркнул, что новые правила заработают с 1 октября.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко, представляя проект решения, уточнил, что вместе с введением новых тарифов на электроэнергию для населения будет внедрен новый механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.

"Принятие этого документа позволит усилить защиту бытовых потребителей электроэнергии и внедрить финансовую модель возложения специальных обязанностей", – отметил глава Минэнерго.

По словам министра, снижение тарифа до 1,44 грн с НДС коснется 80% домохозяйств, которые потребляют до 250 КВт-ч электроэнергии в месяц.

"Возможность снижения тарифа достигается через внедрение новой модели возложения специальных обязанностей. Хочу отметить, что такая модель в Украине вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генерирующие компании, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", которые становятся ключевыми участниками ее реализации", – сказал Галущенко.

Министр отметил, что с целью подготовки всех участников рынка к введению новой модели ПСО она будет введена с 1 октября.

Общество
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