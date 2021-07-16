Что решали на сессии сумские депутаты?

Среди таких ремонт дорог. Сумские избранники дали согласие на то, чтобы заказчиком услуг по изготовлению проектно-сметной документации и проведения соответствующих работ по пр-ту М. Лушпы и ул. Шишаркаревская было ГП «Дороги Сумщины», а также направили на ремонт первого объекта в виде субвенции из местного бюджета областному 25 млн грн (еще столько же поступит из Государственного дорожного фонда). Правда, еще нужно првоести тендер, так что ремонт может начаться не раньше октября… Успеют?
Кроме этого, на внеочередном заседании городской совет дал согласие на передачу в государственную собственность трех нежилых помещений коммунальной собственности Сумской городской территориальной громады (ул. Мира, 24, площадью 1264,9 м2; ул. Нижнесыроватская, 54А, площадью 1933,5 м2; ул. Римского-Корсакова, 18, площадью 1019,2 м2), которыми будет заниматься Сумской филиал ХНУВД.
Еще в этот день депкорпус принял решение о продлении моратория на выделение земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов Сумской городской территориальной громады до 1 января 2022 года и утвердил ПАО «Технология» техническую документацию по землеустройству по разделу земельного участка по адресу: пр-т Курский, 147/1.
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