В Сумах фирма-субподрядчик восстанавливает поврежденную пластиковую разметку На этой неделе в Сумах проводятся работы по восстановлению пластиковой дорожной разметки, которая была повреждена в течение года.

Напомним, что в прошлом году нанесение пластиковой разметки на дорогах Сум выполняла специализированная киевская фирма (своим материалом) по договору субподряда с КП «Дорремстрой». Но весной оказалось, что на некоторых участках разметка повреждена.

Учитывая то, что срок эксплуатации пластиковой разметки должен быть значительно дольше, чем обычной краски, и фирма предоставляла соответствующую гарантию, по требованию КП «Дорремстрой» субподрядчик восстанавливает разметку за свой счет, сообщает сайт предприятия.

Правда, прошло уже 4 месяца…