В Сумах фирма-субподрядчик восстанавливает поврежденную пластиковую разметку

Напомним, что в прошлом году нанесение пластиковой разметки на дорогах Сум выполняла специализированная киевская фирма (своим материалом) по договору субподряда с КП «Дорремстрой». Но весной оказалось, что на некоторых участках разметка повреждена.
Учитывая то, что срок эксплуатации пластиковой разметки должен быть значительно дольше, чем обычной краски, и фирма предоставляла соответствующую гарантию, по требованию КП «Дорремстрой» субподрядчик восстанавливает разметку за свой счет, сообщает сайт предприятия.
Правда, прошло уже 4 месяца…
На днях сумчане обратили внимание на то, что пластиковая разметка, которая была нанесена на некоторых улицах Сум в прошлом году,...