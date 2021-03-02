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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:20151

В Сумах фирма-субподрядчик восстанавливает поврежденную пластиковую разметку

На этой неделе в Сумах проводятся работы по восстановлению пластиковой дорожной разметки, которая была повреждена в течение года.

Напомним, что в прошлом году нанесение пластиковой разметки на дорогах Сум выполняла специализированная киевская фирма (своим материалом) по договору субподряда с КП «Дорремстрой». Но весной оказалось, что на некоторых участках разметка повреждена.

Учитывая то, что срок эксплуатации пластиковой разметки должен быть значительно дольше, чем обычной краски, и фирма предоставляла соответствующую гарантию, по требованию КП «Дорремстрой» субподрядчик восстанавливает разметку за свой счет, сообщает сайт предприятия.

Правда, прошло уже 4 месяца…

Общество Пластиковая разметка
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