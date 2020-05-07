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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:18181

Разыскивают жителя Сумщины, который уехал на заработки и не вернулся

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего Юрия Воронца.

Юрий еще в сентябре 2019 года уехал на заработки в Киев и обратно не вернулся, на связь с родными он не выходит. Полицейские принимают все меры по розыску 38-летнего шосткинца и очень рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.

На вид Юрию 35-40 лет, ростом около 170-175 см, среднего телосложения. Имеет волосы и светло-карие глаза.

Среди особых примет: на левой руке в области локтя имеется шрам после операции и в ней осталась спица, поэтому рука полностью не выпрямляется. Также на одной из рук, между большим и указательным пальцем, есть татуировка в виде «точки». Во время разговора активно жестикулирует.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией без вести пропавшего шосткинца разослано во все отделы и отделения полиции Украины.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Юрия Воронца, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».

Право Без вести
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