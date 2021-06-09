Карантин в Украине продлят до 1 октября

Об этом на заседании правительства 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, «специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом».
Для этого, заявил Шмыгаль, правительство закупило 15 тысяч кислородных концентраторов для лечения госпитализированных украинцев, а всего почти к 100% коек подведен кислород.
Адаптивный карантин в Украине ввели с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы «зеленые», хотя некоторые из них не соответствуют показателям этой зоны.
Кроме того, с 5 августа в Украине вступили в силу обновленные правила въезда: возвращается ПЦР-тестирование для невакцинированных украинцев и иностранцев. Подробнее читайте здесь.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко, главный санврач Игорь Кузин и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорили о возможном введении локдауна в Украине. Они связывали эти меры с распространением штамма «Дельта», который, по данным ВОЗ, есть уже по меньшей мере в 142 странах и территориях мира.
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