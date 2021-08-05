У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль

4-й Всеукраїнський музичний рок-фестиваль "Sumy Rock Fest" чекає на тебе!
Цього року ми врубаємо нову генерацію української рок-музики у знаменний день - День Незалежності України!
Фуд-корти, живий звук, потужний саунд та краща українська рок-музика просто неба!
Line-up:
- ФІОЛЕТ (Київ)
- Amariia (Київ)
- Blackstone Road (Чернігів)
- СКВЕР (Суми)
- God's Pain (Хмельницький)
- Fimbers (Дніпро)
- Van Kuver (Київ)
- Джеронімо (Київ)
24 серпня 2021 року
17:00
МЦ "Романтика"
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
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