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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00283

У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль

Незабаром простір біля МЦ «Романтика» наповниться нестримною енергією.

4-й Всеукраїнський музичний рок-фестиваль "Sumy Rock Fest" чекає на тебе!

Цього року ми врубаємо нову генерацію української рок-музики у знаменний день - День Незалежності України!

Фуд-корти, живий звук, потужний саунд та краща українська рок-музика просто неба!

Line-up:

- ФІОЛЕТ (Київ)

- Amariia (Київ)

- Blackstone Road (Чернігів)

- СКВЕР (Суми)

- God's Pain (Хмельницький)

- Fimbers (Дніпро)

- Van Kuver (Київ)

- Джеронімо (Київ)

24 серпня 2021 року

17:00

МЦ "Романтика"

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

Досуг Анонс Рок-фестиваль
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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