На Сумщине горит мусорный полигон

По словам местных жителей, сначала там просто дымило, а затем начало гореть.
Как сообщают в пожарной части ГПСЧ-14, пожар на полигоне тушат и сейчас, начиная со вчерашнего вечера, пишут Ромны24.
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