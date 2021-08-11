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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:45622

На Сумщине горит мусорный полигон

10 августа целый вечер пожарные пытались потушить мусорный полигон возле с. Пустовойтовка Роменского района.

По словам местных жителей, сначала там просто дымило, а затем начало гореть.

Как сообщают в пожарной части ГПСЧ-14, пожар на полигоне тушат и сейчас, начиная со вчерашнего вечера, пишут Ромны24.

Общество Пожар
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