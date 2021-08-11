На Сумине вакцинировано от коронавируса 6% населения На Сумщине сейчас привито против COVID-19 более 185 тысяч человек, в том числе 66 тысяч - двумя дозами.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, по состоянию на 11 августа в области сделано всего 185 055 прививок, привилось 118 983 человек, в том числе 66 072 пациента - двумя дозами.

По ее словам, 10 августа было проведено 4808 прививок, в том числе в 7 центрах массовой вакцинации населения - 1041. Из общего числа привитых: Covishield - 14696 человек, в том числе 14656 первой дозой и 40 - второй. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 51 828 прививок. Из них привилось одной дозой 30 877 пациентов, а 20 951 пациент - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведения 34 262 прививки, привито первой дозой 11 195 пациентов, второй дозой - 23067 человек.

Вакциной CORONAVAC сделано 59 384 прививки, из них 22 009 человек получили уже вторую дозу.

Вакциной MODERNA в Сумской проведения прививки первой дозой 24 885 людям.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации, сейчас внесены изменения в постановление Кабинета Министров, ограничивающие посещение массовых мероприятий лицами, которые не имеют подтвержденного теста на отсутствие коронавирусной инфекции или справки о двукратной прививке. Кроме того, это касается учебных заведений, посещение которых будет ограничен, в случае если более 20% педагогического персонала не прививались двумя дозами вакцины.

Также чиновница отметила, что показатель охвата вакцинацией населения входит в рейтинговую оценку деятельности глав районных государственных администраций, то есть государство заботится о том, чтобы население на территории каждой области было подготовлено к четвертой волне коронавирусной инфекции. Ведь штамм «Дельта» имеет более агрессивный характер. Поэтому с этой недели центр вакцинации в ТРЦ «Киев» будет работать в вечернюю смену с 15.00 до 19.00 на постоянной основе.

Вводится интересная форма вакцинации - это мобильные пункты прививок. В местах массового скопления людей будут размещены такие временные пункты прививок. Накануне будут проводить информационную кампанию для участников массового мероприятия или жителей микрорайона, где работает мобильная бригада, они имеют возможность прививаться.

Напомним, что сейчас уже прививают и детей вакциной COMIRNATY (Pfizer) с 12 лет. Это дети, имеющие тяжелые хронические заболевания и у них есть риск развития коронавирусной инфекции в тяжелой форме. А также детей, которые по разным причинам выезжают за границу на учебу, на соревнования в те страны, которые требуют наличие прививок. В таком случае родители должны обратиться к семейному врачу по соответствующей справкой.