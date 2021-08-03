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Велике будівництво: Сумський район з новою дорогою (відео)

За прграмою Президента України Володимира Зеленського виконанано ремонт ділянки дороги Н-12 «Суми - Полтава» у с. Верхня Сироватка Сумського району.

«Автомобільна дорога загального користування державного значення Н-12 Суми – Полтава відновлюється крок за кроком, – зазначив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. – Цими вихідними я проінспектував ділянку цього шляху в с. Климентове, яку планують добудувати до середини вересня. А ось як виглядає вже відремонтована ділянка дороги – в с. Верхня Сироватка. Наразі ремонтні роботи на одній з головних магістралей регіону продовжуються».

Довідково. У 2021 році на поточний середній ремонт автомобільної дорогизагального користування державного значення Н-12 Суми – Полтава постановами КМУ виділено 500 млн грн. Ремонтувати цю дорогу розпочали у жовтні минулого року, на окремих відрізках км 12+090 - км 67+120 від села Верхня Сироватка в напрямку села Боромля. Наразі відрізок в с. Верхня Сироватка уже добудований. 

Экономика
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