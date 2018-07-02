На сумском «Горсвете» критическая ситуация: денег нет, но вы держитесь

Об этом сегодня, 11 августа, во время сессии сумского горсовета сообщил депутат Юрий Перепека. По его словам, на предприятии критическая ситуация, не за что купить даже 50 м кабеля, если будет нужно. Он попросил решить эту проблему и объяснить, как это получилось.
Мэр Сум Александр Лысенко вместе с директором горфиндепартамента Светланой Липовой заявили, что так просто вопрос не решается, и предложили рассмотреть проект решения о финансовой помощи предприятию или выделения средств из резервного фонда на следующей сессии в конце августа. Директор департамента инфраструктуры Александр Журба не объяснил причин такой ситуации, но сказал, что нужно минимум 2 млн грн.
На очередной сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение об определении гаранта выплаты долгов за энергоносители дирекции КСПУ перед ООО «Сумытеплоэнерго»,...
С 1 октября директором КП «Горсвет» назначен Эдуард Велитченко....
Бригады КП «Горсвет» установили на пешеходном мосту через Псел в районе «Здыбанки» 15 из 26 фонарей....
В ближайшее время КП «Горсвет» планирует восстановить еще один фонтан в парке им. Кожедуба - в районе пешеходного моста на...
Работники КП «Горсвет» в июне продолжали модернизировать уличное освещение....