На сумском «Горсвете» критическая ситуация: денег нет, но вы держитесь У КП «Горсвет» финансовые проблемы.

Об этом сегодня, 11 августа, во время сессии сумского горсовета сообщил депутат Юрий Перепека. По его словам, на предприятии критическая ситуация, не за что купить даже 50 м кабеля, если будет нужно. Он попросил решить эту проблему и объяснить, как это получилось.

Мэр Сум Александр Лысенко вместе с директором горфиндепартамента Светланой Липовой заявили, что так просто вопрос не решается, и предложили рассмотреть проект решения о финансовой помощи предприятию или выделения средств из резервного фонда на следующей сессии в конце августа. Директор департамента инфраструктуры Александр Журба не объяснил причин такой ситуации, но сказал, что нужно минимум 2 млн грн.