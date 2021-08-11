На Сумщине еще 18 человек подхватили коронавирус

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 3, Конотоп - 8, Краснопольский район - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 996 человек, из них за минувшие сутки - 42 (Белопольский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 2, Лебедин - 11 Лебединский район - 2, Сумы - 13, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 4).
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