Избрана мера пресечения за разбойное нападение на кредитную организацию

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда подозреваемому в резонансном разбойном нападении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.
Речь идет о 37-летннем жителе Сумского района, который 8 августа этого года с ножом напал на работницу кредитной организации.
В Киеве в дежурную часть Соломенского управления полиции обратился местный житель и сообщил, что в квартире на проспекте Лобановского его...
По ходатайству Конотопской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в разбойном нападении на семью пенсионеров 6 мая избрана мера пресечения в...
Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого...
В Шостке, угрожая таксисту предметом, похожим на гранату, злоумышленник завладел автомобилем....
Происшествие произошло в минувшие выходные в одном из массажных салонов областного центра. Как выяснили правоохранители, злоумышленник, угрожая администратору пистолетом, требовал...