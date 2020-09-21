Избрана мера пресечения за разбойное нападение на кредитную организацию Сегодня решением суда была выбрана мера пресечения в деле о разбойном нападении на кассира одной из кредитных организаций Сум.

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда подозреваемому в резонансном разбойном нападении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Речь идет о 37-летннем жителе Сумского района, который 8 августа этого года с ножом напал на работницу кредитной организации.