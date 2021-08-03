Засмічення земель у Сумах небезпечними відходами завдало державі понад 12 млн. грн. збитків Державна екологічна інспекція в Сумській області перерахувала збитки.

У червні 2021 року до Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшло звернення про те, що на земельній ділянці по вул. Прикордонній, 1 у м. Суми відбувається складування медичних та інших небезпечних відходів. На місце подій тоді терміново виїхали екоінспектори на чолі з начальником Інспекції. У ході обстеження території було виявлено розміщення значної кількості відходів різних кваліфікаційних угрупувань, в тому числі небезпечних медичних відходів (використані голки, шприци, крапельниці та тести на COVID-19 тощо), які запаковані в поліетиленові та поліпропіленові пакети.

Під час перевірки було встановлено, що збирання, зберігання та сортування зазначених відходів здійснює ТОВ «Сумиполімербуд». Саме це підприємство опинилося в епіцентрі скандалу, коли восени 2020 року мешканці с. Старе Село Сумського р-ну на території колишнього зерносховища виявили сотні тон використаних батарейок, люмінесцентних ламп, медичних та інших відходів. А ще за півроку до цього аналогічне звалище було виявлено у Сумах по на вул. Харківській, 122. Тоді Інспекцією було встановлено, що у ТОВ «Сумиполімербуд» відсутня оцінка впливу на довкілля та ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. А отже, їх діяльність – протиправна. За результатами перевірки відповідальних осіб підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та надано припис щодо недопущення здійснення незаконної діяльності у сфері проводження з небезпечними відходами. Крім того, матеріали перевірок та обстежень направлені до правоохоронних органів, які в свою чергу відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 239 КК України.

Після цього Інспекція провела кілька позапланових перевірок контролю виконання раніше виданих приписів ТОВ «Сумиполімербуд». Під час заходів контролю було встановлено, що підприємство ігнорує ці приписи та продовжує здійснювати незаконну діяльність щодо поводження з небезпечними відходами. Інспекція знову застосовала заходи адміністративного впливу до керівництва товариства та подала до суду позов про повну заборону діяльності підприємства.

Проте, очевидно, що ані кримінальне провадження, ані протоколи та приписи Інспекції, ані безліч судових справ не зупинило ТОВ «Сумиполімербуд» і вони продовжували звозити небезпечні відходи, але вже у нове місце – на вул. Прикордонну. Там невизначена кількість відходів зберігалася у двох складських приміщеннях, а решта – на відкритій земельній ділянці загальною площею 98,1 м2. У зв’язку із засміченням землі небезпечними відходами фахівцями Держекоінспекції було обраховано розмір шкоди, який склав 12 260 548 гривень.

Наразі Інспекцією вже пред’явлено претензію ТОВ «Сумиполімербуд» щодо добровільного відшкодування завданих збитків. Також матеріали перевірки та розрахунку збитків направлені до правоохоронних органів для долучення до матеріалів кримінального провадження.