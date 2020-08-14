На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета

На Информационном портале Cумськои городского совета будет осуществляться онлайн-трансляция заседания.
Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).
Начало - 10:00.
Изначально планировалось проведение заседания исполкома, но затем все пере игралось. Какие вопросы будут рассматриваться, пока неизвестно.
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