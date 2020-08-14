Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:23283

На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета

11 августа состоится внеочередная сессия Сумского городского совета.

На Информационном портале Cумськои городского совета будет осуществляться онлайн-трансляция заседания.

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало - 10:00.

Изначально планировалось проведение заседания исполкома, но затем все пере игралось. Какие вопросы будут рассматриваться, пока неизвестно.

Политика Сессия горсовета
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня
01.06.2021 11:19

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета 8-го созыва на 23 июня....

Сумские депутаты разбежались с сессии
26.05.2021 12:27

Сумские депутаты разбежались с сессии

Сегодня, 26 мая, в Сумах проходила сессия сумского горсовета....

В Сумах проходит сессия Сумского горсовета (трансляция)
26.05.2021 09:00

В Сумах проходит сессия Сумского горсовета (трансляция)

Сегодня, 26 мая, проходит сессия Сумского горсовета....

Апрельская сессия Сумского горсовета пройдет 12 мая
07.05.2021 18:53

Апрельская сессия Сумского горсовета пройдет 12 мая

Сумские депутаты соберутся на очередную сессию в следующую среду....

14.08.2020 11:57

Мэр Сум созывает внеочередную сессию Сумского горсовета

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве внеочередной сессии Сумского городского совета 19 августа 2020 года»....

Новости

На Сумщине еще 18 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:36
На Донбассе погиб военный с Сумщины
07.08.2021 20:43
Засмічення земель у Сумах небезпечними відходами завдало державі понад 12 млн. грн. збитків
Сегодня 18:16
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над разгонщиками Майдана
Сегодня 17:31
На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
Сегодня 17:23
На Сумщине ожидается снижение температуры воздуха
Сегодня 17:01
Пчелы против меда: на Сумщине создан антикоррупционный штаб
Сегодня 16:58
На Сумщине решают, как утилизировать медотходы, завозимые со всей Украины
Сегодня 16:29
Сумские патрульные обнаружили пропавшего без вести, которого уже больше недели разыскивали родные
Сегодня 16:15
Мэр Сум расщедрился на стипендии спортсменам и тренерам
Сегодня 16:00
В Сумах будут судить замдиректора ООО за сжигание опасных медицинских отходов
Сегодня 15:25
На «Площади звезд» в Киеве открыли именные звезды сестер Семеренко
Сегодня 14:32
view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
Вчера 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.