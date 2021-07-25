На Сумщине ожидается снижение температуры воздуха

Ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха, несколько снизится.
11 августа: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +16 .. + 21 °С, днем +25 .. + 30 °С.
12-13 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +24 .. + 29 °С.
Температура воды в реках области 24..25 °С.
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